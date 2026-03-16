Российские артиллеристы нанесли серию точных ударов по позициям противника на Добропольском и Красноармейском направлениях. О результатах боевой работы подразделений группировки войск «Центр» сообщает Министерство обороны.
На Добропольском направлении расчет САУ «Мста-С» ликвидировал передовой пункт управления украинских войск. Для поражения цели был применен высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь-М2», а наведение снаряда осуществлялось с помощью лазерной подсветки с БПЛА «Орлан-30».
На Красноармейском направлении подразделения артиллерии ВДВ уничтожили скопление пехоты противника. Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанес удары по укрытиям ВСУ, оборудованным в лесополосе и у дорожных развязок. Разведку целей и корректировку огня десантники осуществляли с применением разведывательных БПЛА.