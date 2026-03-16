Эксперт раскрыл, откуда у Украины дроны для атак по России

Василий Дандыкин обратил внимание, что за счет собственного производства и поставок из Европы ВСУ имеет настолько значительный запас БПЛА, что украинский президент Владимир Зеленский даже предложил предоставить дроны и бойцов, которые ими управляют, Пентагону для использования в военной операции на Ближнем Востоке. Эксперт уточнил, что США отказались от помощи Украины, но другие страны- «соседи» Ирана, напротив, просят поддержки ВСУ.
«Это, наверное, единственный козырь, который остался у ВСУ и которым они пытаются пользоваться», — пояснил Дандыкин.
Ранее стало известно о соглашении Украины и Румынии о совместном производстве дронов. Стороны намерены добиться предоставления от ЕС 200 млн евро на развертывание цехов по сборке БПЛА в Румынии. Кроме того, на румынской территории планируется открыть производство украинских оборонных систем.