Эксперт раскрыл, откуда у Украины дроны для атак по России

Киев не испытывает дефицита в БПЛА для нанесения ударов по российским регионам, потому что производства по выпуску дронов частично передислоцированы в страны Европы. Кроме того, ВСУ получает БПЛА из Германии и Великобритании. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru отметил, что в Европу перенесены не только предприятия по сборке БПЛА, но и другие военные производства. Таким образом Киев избегает уничтожения объектов ВПК.

Василий Дандыкин обратил внимание, что за счет собственного производства и поставок из Европы ВСУ имеет настолько значительный запас БПЛА, что украинский президент Владимир Зеленский даже предложил предоставить дроны и бойцов, которые ими управляют, Пентагону для использования в военной операции на Ближнем Востоке. Эксперт уточнил, что США отказались от помощи Украины, но другие страны- «соседи» Ирана, напротив, просят поддержки ВСУ.

«Это, наверное, единственный козырь, который остался у ВСУ и которым они пытаются пользоваться», — пояснил Дандыкин.

Ранее стало известно о соглашении Украины и Румынии о совместном производстве дронов. Стороны намерены добиться предоставления от ЕС 200 млн евро на развертывание цехов по сборке БПЛА в Румынии. Кроме того, на румынской территории планируется открыть производство украинских оборонных систем.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше