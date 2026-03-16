Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Востока»

«Противник потерял более 280-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, отметили в военном ведомстве.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Копани, Ровное Запорожской области и Просяная Днепропетровской области», — подчеркнули в Минобороны России.