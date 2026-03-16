ВСУ за сутки потеряли более 180 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман и Брусовка в Донецкой Народной Республик, Осиново, Боровая и Паламаревка в Харьковской области.
«Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.