ВСУ потеряли до 285 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бобылевка, Мирополье, Битица, Рясное и Кучеровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Гранов, Шелкоплясы, Рубежное, Веселое и Березники Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.