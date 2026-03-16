Подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по местам размещения личного состава и техники ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Целью стрельбы стали здания в одном из населенных пунктов, которые украинское командование планировало использовать как плацдарм для подготовки контратак. В течение нескольких дней российская воздушная разведка отслеживала перемещения противника, фиксируя попытки накопления резервов.
Как отмечает военкор, для ликвидации выявленных целей был задействован расчет высокоточной реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». В результате огневого налета позиции противника были успешно уничтожены.
Своевременное поражение выявленных сил сорвало планы ВСУ по наращиванию своей группировки на данном направлении.