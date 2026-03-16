Залп «Торнадо-С» сорвал подготовку контратаки ВСУ в Запорожье. Видео

Военкор Евгений Поддубный сообщил об успешном поражении пехоты ВСУ высокоточным ударом РСЗО «Торнадо-С». Результативный удар пресек накопление украинских резервов и разрушил плацдарм противника, подготовленный для контратаки.

Василий Лейко
Video by Поддубный. Военный корреспондент
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по местам размещения личного состава и техники ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Целью стрельбы стали здания в одном из населенных пунктов, которые украинское командование планировало использовать как плацдарм для подготовки контратак. В течение нескольких дней российская воздушная разведка отслеживала перемещения противника, фиксируя попытки накопления резервов.

Как отмечает военкор, для ликвидации выявленных целей был задействован расчет высокоточной реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». В результате огневого налета позиции противника были успешно уничтожены.

Своевременное поражение выявленных сил сорвало планы ВСУ по наращиванию своей группировки на данном направлении.