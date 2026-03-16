Нижегородский ветеран трех войн Александр Смирнов погиб на СВО

В зоне специальной военной операции погиб 59-летний нижегородец, коммунист и ветеран трех войн Александр Смирнов.

Источник: Нижегородское региональное отделение КПРФ

Об этом сообщили в Нижегородском региональном отделении КПРФ. Александр Игнатьевич родился 1 сентября 1966 года.

В партии отмечают, что его жизнь стала примером мужества и верности долгу. За его плечами — участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Когда началась специальная военная операция, он не смог остаться в стороне и отправился в зону боевых действий. Смирнов участвовал в боях на территории Курской области, был дважды ранен, но продолжал службу. В мирной жизни он активно занимался общественной и партийной работой. Смирнов состоял в КПРФ, работал в Володарском местном отделении партии, участвовал в избирательных кампаниях. Он также входил в состав участковой избирательной комиссии в поселке Юганец Володарского округа.

В партии добавили, что в СВО участвуют десятки коммунистов. За время проведения операции, по их данным, погибли девять представителей реготделения партии.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в зоне СВО погиб житель Городца и коммунист Алексей Зимин.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
