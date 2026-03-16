Нижегородский ветеран трех войн Александр Смирнов погиб на СВО

В партии отмечают, что его жизнь стала примером мужества и верности долгу. За его плечами — участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Когда началась специальная военная операция, он не смог остаться в стороне и отправился в зону боевых действий. Смирнов участвовал в боях на территории Курской области, был дважды ранен, но продолжал службу. В мирной жизни он активно занимался общественной и партийной работой. Смирнов состоял в КПРФ, работал в Володарском местном отделении партии, участвовал в избирательных кампаниях. Он также входил в состав участковой избирательной комиссии в поселке Юганец Володарского округа.