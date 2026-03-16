Главное из брифинга Минобороны 16 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть украинских бригад в районах шести населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и восемь складов материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах и населенных пунктов Красный Лиман, Брусовка ДНР, Осиново, Боровая и Паламаревка Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, танк, бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 130 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и семи складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 300 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новоподгорное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Копани, Ровное Запорожской области и Просяная Днепропетровской области.

«Противник потерял более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Запорожец и Преображенка Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 55 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре станции РЭБ и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства БПЛА, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • 494 БПЛА самолетного типа.

