Военкор Коц назвал цели массированных налетов дронов на Москву

Массированные налеты беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье в последние двое суток направлены как на проверку эффективности российской системы противовоздушной обороны, так и на достижение политических целей. Об этом в своем канале в MAX пишет военный корреспондент Александр Коц.
По словам военкора, интенсивность атак и количество задействованных дронов свидетельствуют о том, что украинские специалисты пытаются выявить уязвимые зоны в системе ПВО.
«Основная задача — не столько пробить оборону с первого раза, сколько заставить ПВО расходовать боекомплект, раскрыть позиции радаров и определить направления, на которых реакция на угрозу занимает больше времени», — отмечает Коц.
По мнению эксперта, Киев преследует три основные цели:
- Тактическая разведка. ВСУ нащупывают «тропинки» для своих дронов, меняя высоты и направления, чтобы проверить, где ПВО реагирует быстрее, а где — медленнее.
- Психологический фактор. Главная задача — посеять страх и ощущение незащищенности. Впрочем, пока эти попытки лишь подтверждают 100-процентную эффективность работы московской системы противовоздушной обороны.
- Политическая задача. На фоне скепсиса со стороны западных партнеров Киев пытается «продать» себя как эксперта в дроновой войне. Массированные налеты на Москву нужны Зеленскому как наглядное подтверждение «результативности» украинских дроновых программ для выжимания новых ресурсов и поддержки на Западе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в общей сложности около 250 БПЛА, летевших на столицу за последние двое суток.