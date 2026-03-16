Каждый день мобильные огневые группы сбивают украинские беспилотники над Крымом. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, работа по уничтожению дронов противника ведутся успешно.
«Сегодня подавляющее большинство дронов противника сбивается мобильными огневыми группами», — сказал Аксенов.
Глава Крыма утонил, что нейтрализацией БПЛА занимаются как представители Минобороны, так и правоохранительных органов, а также бойцы отряда «Барс-Крым». При этом руководитель региона напомнил, что не существует систем, которые гарантируют безопасность на 100%.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше