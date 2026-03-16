Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильные группы РЭБ работают против дронов ВСУ. Видео

Подразделения радиоэлектронной борьбы прикрывают приграничные районы от атак с воздуха. Благодаря профессиональной работе групп РЭБ удается снизить угрозы от вражеских дронов на подлете.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты радиоэлектронной борьбы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно предотвращают удары украинских беспилотников по гражданским объектам и позициям российских войск. Об этом сообщает Министерство обороны.

Работающие на Сумском направлении мобильные группы РЭБ разворачивают временные посты наблюдения для контроля воздушного пространства. Основной задачей специалистов является оперативное обнаружение и подавление каналов управления вражескими дронами. Расчеты ведут постоянный анализ маршрутов полетов противника и меняют точки дислокации, чтобы перехватывать дроны на подлете.

Действия мобильных групп вносят вклад в эффективное противодействие угрозам с воздуха и обеспечение безопасности мирного населения в приграничных районах.