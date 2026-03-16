Мобильные группы РЭБ работают против дронов ВСУ. Видео

Расчеты радиоэлектронной борьбы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно предотвращают удары украинских беспилотников по гражданским объектам и позициям российских войск. Об этом сообщает Министерство обороны.
Работающие на Сумском направлении мобильные группы РЭБ разворачивают временные посты наблюдения для контроля воздушного пространства. Основной задачей специалистов является оперативное обнаружение и подавление каналов управления вражескими дронами. Расчеты ведут постоянный анализ маршрутов полетов противника и меняют точки дислокации, чтобы перехватывать дроны на подлете.
Действия мобильных групп вносят вклад в эффективное противодействие угрозам с воздуха и обеспечение безопасности мирного населения в приграничных районах.