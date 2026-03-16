Российские вооруженные силы ликвидировали около 69 уроженцев Бразилии, воевавших на стороне украинской армии. Об этом сообщает агентство ANNA NEWS.
Согласно статистике, которую приводит профильный телеграм-канал TrackANaziMerc, на данный момент документально подтверждена гибель 69 бразильских «диких гусей». Отмечается, что реальное число потерь может быть выше, так как в базу данных вносятся только те случаи, которые имеют подтверждение в социальных сетях и публичных публикациях.
Как пишет агентство, значительную часть боевиков из этой южноамериканской страны составляют профессиональные военные в отставке. Именно латиноамериканские ветераны стали одним из ключевых источников пополнения ресурсов вооруженных сил Украины.
В общем списке иностранцев, погибших в зоне СВО на стороне Киева, бразильцы уступают лишь представителям Колумбии, США и Грузии, которые занимают первые три строчки по числу потерь.
Ранее СМИ сообщали о попытках Украины задействовать группировку наемников для наступления на Купянск.