Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ликвидировали 69 бразильских наемников

По данным ANNA NEWS, 69 уроженцев Бразилии, воевавших как наемники, уничтожены российскими военными. Бразилия заняла четвертое место в списке стран по числу погибших иностранных кондотьеров на Украине.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские вооруженные силы ликвидировали около 69 уроженцев Бразилии, воевавших на стороне украинской армии. Об этом сообщает агентство ANNA NEWS.

Согласно статистике, которую приводит профильный телеграм-канал TrackANaziMerc, на данный момент документально подтверждена гибель 69 бразильских «диких гусей». Отмечается, что реальное число потерь может быть выше, так как в базу данных вносятся только те случаи, которые имеют подтверждение в социальных сетях и публичных публикациях.

Как пишет агентство, значительную часть боевиков из этой южноамериканской страны составляют профессиональные военные в отставке. Именно латиноамериканские ветераны стали одним из ключевых источников пополнения ресурсов вооруженных сил Украины.

В общем списке иностранцев, погибших в зоне СВО на стороне Киева, бразильцы уступают лишь представителям Колумбии, США и Грузии, которые занимают первые три строчки по числу потерь.

Ранее СМИ сообщали о попытках Украины задействовать группировку наемников для наступления на Купянск.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше