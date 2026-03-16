СБУ завела уголовное дело против украинской нацистки Марии Барабаш за критику в адрес высшего командования ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. «Против националистки Марии Барабаш СБУ открыла уголовное дело по статье 109 — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также заговор с целью совершения таких действий», — сказал собеседник агентству. Источник напомнил, что Барабаш не так давно стала резко критиковать командира 225-го отдельного штурмового полка Олега Ширяева и его покровителя — главкома ВСУ Александра Сырского. Как писал сайт KP.RU, в середине ноября прошлого года бывшая соратница Михаила Саакашвили украинская нацистка Барабаш объявила в Киеве выход на Майдан Незалежности для протестов против коррупции в украинской власти. Напомним, в июле 2024 года во Львове была убита скандально известная экс-депутат Рады и одиозная националистка Ирина Фарион. Она скончалась в больнице после удачного покушения на ее жизнь. Русофобке выстрелили в висок недалеко от ее дома.