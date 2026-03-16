Герасимов отметил успехи Южной группировки войск в освобождении ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач Южной группировки войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что Герасимов отметил успехи бойцов Южной группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР).
Кроме того, глава Генштаба проверил ход подготовки штурмовых подразделений.
Ранее Валерий Герасимов проверил, как выполняет боевые задачи по ликвидации формирований ВСУ группировка «Курск». В ходе встречи Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки, отдал указания на дальнейшие действия, а также вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся в боях на курской земле военнослужащим.