Герасимов: ВС России наступают на всех направлениях в зоне СВО

Вооруженные силы России наступают на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях», — сообщил он во время проверки хода выполнения боевых задач российской группировкой войск «Южная».
Как заявили в Минобороны, в ходе мероприятия начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева. Герасимов также заявил, что российские военнослужащие показывают успехи в освобождении Донецкой Народной Республики.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия пока не достигла полностью всех задач, поставленных перед спецоперацией на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва никогда не отказывалась от диалога, но продолжает проведение СВО.