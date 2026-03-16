Герасимов проверил выполнение боевых задач «Южной» группировкой ВС РФ

Глава Генштаба ВС РФ заслушал доклад командующего соединениями и воинскими частями группировки Медведева.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проконтролировал ход выполнения боевых задач, стоящих перед «Южной» группировкой войск, сообщили в Минобороны России.

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями “Южной” группировки войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве проинформировали, что Герасимов также заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, что приблизило их к охвату Славянско-Краматорской агломерации.

