Герасимов проверил выполнение боевых задач «Южной» группировкой ВС РФ

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проконтролировал ход выполнения боевых задач, стоящих перед «Южной» группировкой войск, сообщили в Минобороны России.
«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями “Южной” группировки войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В министерстве проинформировали, что Герасимов также заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, что приблизило их к охвату Славянско-Краматорской агломерации.
Узнать больше по теме
