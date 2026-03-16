Герасимов: ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО

За прошедшие две недели марта 2026 года российская армия освободила сразу 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
На тему ситуации в зоне СВО военачальник высказался по итогам проверки хода выполнения боевых задач «Южной» группировки войск. Она прошла в понедельник, 16 марта. И тогда Герасимов отметил существенные успехи ВС РФ.
«За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов», — сказал он.
Немногим ранее глава ДНР Денис Пушилин высказывался о ситуации в Донбассе. Он отмечал, что там ВС РФ продолжают укреплять собственные позиции и продвигаться вперед. Так, российская армия приближается к Славянску и Краматорску. Параллельно идут бои в Красном Лимане.