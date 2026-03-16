Герасимов сообщил, что самые активные бои идут по освобождению Красного Лимана

Самые активные боевые действия сейчас продолжаются на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Обстановку военачальник оценил оценил во время проверки выполнения боевых задач «Южной» группировкой войск. Тогда он отметил, что работа по освобождению Красного Лимана продолжается.
«Наиболее активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ведут бои по освобождению Красного Лимана», — приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
Немногим ранее Герасимов высказался об успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, за первые две недели марта 2026 года ВС РФ освободили 12 населенных пунктов. На данный момент российская армия продолжает продвигаться вперед.