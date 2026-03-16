Герасимов: ВС России создают полосу безопасности под Сумами и Харьковом

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжают создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Его слова передает Минобороны России.
О ситуации военачальник высказался во время проверки выполнения боевых задач «Южной» группировкой войск. Тогда он подчеркнул, что параллельно с ней работу продолжает группировка войск «Север».
«Группировка войск “Север” продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В марте взяты под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка в Сумской, Круглое в Харьковской областях», — сказал Герасимов.
Тогда же Герасимов высказался о ситуации на других направлениях. Он отметил, что наиболее активные боевые действия сейчас идут возле Красного Лимана. По его словам, штурмовые подразделения продолжают бои за освобождение города.