МО предложило уточнить список психических расстройств, запрещающих контракт

Министерство обороны РФ предложило уточнить перечень психических расстройств, наличие которых не позволяет служить по контракту в период мобилизации гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале правовых актов.
21 декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ, дополняющий список заболеваний, при которых ограниченно годные лица не могут заключить контракт при мобилизации, во время военного положения или в военное время.
«Проект приказа министра обороны Российской Федерации разработан в целях предотвращения поступления на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства), имеющих психические расстройства, и предупреждения в Вооруженных Силах Российской Федерации суицидальных происшествий», — сказано в пояснительной записке.
В опубликованном документе перечисляются все проблемы с психическим здоровьем, которыми предлагается дополнить пункт 7 приказа министра обороны России. В настоящее время он не содержит конкретных заболеваний и расстройств.
Напомним, в сентябре Минобороны РФ подготовило проект приказа, который дополняет перечень болезней, при которых запрещается контракт при мобилизации. Список предложили расширить до 35 заболеваний. В частности, в него решили внести сахарный диабет (вместо диабета I типа), последствия ряда переломов позвоночника и костей, «врождённые аномалии развития», а также последствия повреждений аорты, «магистральных и периферических артерий и вен».