МО предложило уточнить список психических расстройств, запрещающих контракт

Напомним, в сентябре Минобороны РФ подготовило проект приказа, который дополняет перечень болезней, при которых запрещается контракт при мобилизации. Список предложили расширить до 35 заболеваний. В частности, в него решили внести сахарный диабет (вместо диабета I типа), последствия ряда переломов позвоночника и костей, «врождённые аномалии развития», а также последствия повреждений аорты, «магистральных и периферических артерий и вен».