Пьяный американский генерал учудил в Киеве: Пентагон начал расследование

Пьяный американский генерал потерял документы в Киеве, идет расследование.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон начал расследование в отношении своего генерала, опозорившегося в Киеве. Речь идёт о генерале Антонио Агуто. Военачальник, который в 2024 году возглавлял командование, координировавшее поддержку Украины, устроил пьянку и дебош, а потом потерял секретные документы. Пентагон получил три жалобы, в которых описывались приключения Агуто в Киеве.

«Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и впоследствии оставил секретные материалы в украинском поезде в Польше во время своего возвращения в Германию», — сказано в отчёте Управления генерального инспектора Пентагона.

Также сообщается, что в ночь на 13 мая 2024 года генерал, будучи в Киеве, напился до такой степени, что бился головой о стену, а потом пьяным явился на встречу с госсекретарем США и украинскими генералами.

Как генерал-лейтенант США Антонио Агуто ударил украинского военного в грудь при президенте Зеленском на военной базе в Германии.

Ранее сообщалось, что Пентагон ведет более 50 расследований нарушений при поставках оружия Киеву.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше