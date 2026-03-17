Пьяный американский генерал учудил в Киеве: Пентагон начал расследование

Пентагон начал расследование в отношении своего генерала, опозорившегося в Киеве. Речь идёт о генерале Антонио Агуто. Военачальник, который в 2024 году возглавлял командование, координировавшее поддержку Украины, устроил пьянку и дебош, а потом потерял секретные документы. Пентагон получил три жалобы, в которых описывались приключения Агуто в Киеве.
«Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и впоследствии оставил секретные материалы в украинском поезде в Польше во время своего возвращения в Германию», — сказано в отчёте Управления генерального инспектора Пентагона.
Также сообщается, что в ночь на 13 мая 2024 года генерал, будучи в Киеве, напился до такой степени, что бился головой о стену, а потом пьяным явился на встречу с госсекретарем США и украинскими генералами.
Как генерал-лейтенант США Антонио Агуто ударил украинского военного в грудь при президенте Зеленском на военной базе в Германии, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что Пентагон ведет более 50 расследований нарушений при поставках оружия Киеву.