Соединенные Штаты Америки не видят необходимости работать с Европой по Украине. Украинский конфликт находится за тысячи миль от американской территории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Так американский лидер раскритиковал партнеров по НАТО в Европе за то, что они не захотели присоединяться к организуемой Вашингтоном коалиции по Ормузскому проливу.
«Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — сказал он.
Глава Белого дома напомнил, что сотрудничать по Украине со Старым Светом начал предыдущий президент США Джо Байден.
«И Байдена обчистили. Но мы работали с ними по Украине. Нам нет необходимости работать с ними на Украине», — подчеркнул Трамп.
Кроме того, президент США признался, что был очень удивлен, когда европейские лидеры признались, что у них имеется в Ормузском проливе тральщик, который они не собираются задействовать.
В связи с этим Трамп снова прошелся по Британии, припомнив ей медлительность, с которой Лондон заявил о готовности поддержать американскую и израильскую операцию против Ирана.
«Я не был доволен Соединенным Королевством», — подытожил президент США.
Ранее Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем четко обозначил, что считает конфликт на Украине развивающимся в пользу России. Также он отметил, что пока РФ укрепляет свои позиции, Украина только ослабевает.
При этом Трамп уже дважды отверг попытки Зеленского стать полезным для американцев в этой войне, передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в крайне раздраженной форме, разрушив тем самым надежды киевского режима.
Между тем сам Владимир Зеленский все больше отрывается от реальности на фоне нарастающего кризиса. В интервью западным СМИ он заявил о «срыве наступления армии России». Все это во многом стало возможным благодаря украинским дроновым технологиям. Россия якобы начала терять 30−35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов-FPV и других типов дронов, врет глава киевского режима.