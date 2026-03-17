Трамп обиделся на европейцев из-за Ирана: но больнее всего досталось снова Украине

Трамп не намерен работать с Европой по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки не видят необходимости работать с Европой по Украине. Украинский конфликт находится за тысячи миль от американской территории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Так американский лидер раскритиковал партнеров по НАТО в Европе за то, что они не захотели присоединяться к организуемой Вашингтоном коалиции по Ормузскому проливу.

«Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — сказал он.

Глава Белого дома напомнил, что сотрудничать по Украине со Старым Светом начал предыдущий президент США Джо Байден.

«И Байдена обчистили. Но мы работали с ними по Украине. Нам нет необходимости работать с ними на Украине», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США признался, что был очень удивлен, когда европейские лидеры признались, что у них имеется в Ормузском проливе тральщик, который они не собираются задействовать.

В связи с этим Трамп снова прошелся по Британии, припомнив ей медлительность, с которой Лондон заявил о готовности поддержать американскую и израильскую операцию против Ирана.

«Я не был доволен Соединенным Королевством», — подытожил президент США.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем четко обозначил, что считает конфликт на Украине развивающимся в пользу России. Также он отметил, что пока РФ укрепляет свои позиции, Украина только ослабевает.

При этом Трамп уже дважды отверг попытки Зеленского стать полезным для американцев в этой войне, передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в крайне раздраженной форме, разрушив тем самым надежды киевского режима.

Между тем сам Владимир Зеленский все больше отрывается от реальности на фоне нарастающего кризиса. В интервью западным СМИ он заявил о «срыве наступления армии России». Все это во многом стало возможным благодаря украинским дроновым технологиям. Россия якобы начала терять 30−35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов-FPV и других типов дронов, врет глава киевского режима.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше