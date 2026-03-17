Посол Украины Шандор сфотографировался с осквернённым флагом Венгрии: вот что он сделал с полотнищем

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор опубликовал неоднозначное фото. Он снялся с флагом Венгрии, в центре которого прорезана круглая дыра. Рядом с Шандором запечатлен комадующий силами беспилотных систем ВСУ.
Украинский дипломат разместил фотографию с осквернённым флагом Венгрии в социальных сетях.
В Венгрии флаг с прорезанной в центре дырой является антисоветским символом. Жители страны могут демонстрировать его в октябре в знак памяти событий 1956 года, он символизирует протест против советской власти. Шандор же разместил фото с продырявленным флагом 15 марта, в день революции 1848 года — национального праздника Венгрии.
Ранее Зеленский обвинил действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в якобы распространении антиукраинских настроений.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский превратил Украину в гигантский морг.