Посол Украины Шандор сфотографировался с осквернённым флагом Венгрии: вот что он сделал с полотнищем

В Венгрии флаг с прорезанной в центре дырой является антисоветским символом. Жители страны могут демонстрировать его в октябре в знак памяти событий 1956 года, он символизирует протест против советской власти. Шандор же разместил фото с продырявленным флагом 15 марта, в день революции 1848 года — национального праздника Венгрии.