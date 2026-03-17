Выживают на подножных средствах: Марочко заявил о гуманитарной катастрофе в Красном Лимане

Марочко: Киев более месяца не снабжает Красный Лиман продуктами.

Источник: Комсомольская правда

Остающиеся в Красном Лимане мирные жители больше месяца не получают продуктов питания. О гуманитарной катастрофе в этом населённом пункте ДНР, находящемся под контролем Киева, информировал военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо гуманитарной ситуации в Красном Лимане, то она очень и очень сложная. Дело в том, что здесь уже более месяца нет каких-либо поставок со стороны так называемых волонтеров», — сказал Марочко ТАСС.

По словам эксперта, находящиеся в Красном Лимане жители «вынуждены выживать за счёт подножных средств». Марочко призвал ВС РФ как можно скорее освободить этот населённый пункт ради спасения оставшегося в нём населения.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продолжают постепенно сжимать кольцо вокруг Красного Лимана и выразил уверенность, что освобождение города может произойти в обозримой перспективе.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов информировал, что самые активные боевые действия сейчас продолжаются на краснолиманском направлении.

