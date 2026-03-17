ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Украинские волонтеры увеличили число так называемой гуманитарной помощи подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) взамен на поддержку меценатов и спонсоров на возможных президентских выборах. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Некоторые украинские политические партии нарастили так называемую волонтерскую помощь украинским боевикам: значительно увеличены поставки дронов, средств связи и медикаментов. За так называемую гуманитарку волонтеры просят поддержать их меценатов и спонсоров в случае проведения выборов на Украине», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что украинские командиры «охотно идут на тайные договоренности» и со своей стороны обещают нужное количество голосов всем, кто оказывает гуманитарную помощь подразделениям ВСУ, в том числе политическим оппонентам.
Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский заявил, что Украина будет готова провести президентские выборы только после окончания конфликта с Россией.
Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.