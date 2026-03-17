Вклеивают полосочку: Пленный солдат ВСУ рассказал, сколько стоит откупиться от мобилизации

Размер взятки руководству ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату), за которую мобилизованные могли избежать отправки в войска, составлял порядка 5 тысяч долларов. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Николай Журба.
«Если $5 тыс. [отдать] военкому, то вклеивается какая-то полосочка в военный билет и тебя ТЦК не трогает», — рассказал Журба ТАСС.
Пленный добавил, что был насильно мобилизован несмотря на то, что страдает язвой желудка и варикозом, а также в бедре у него установлена металлическая пластина.
Тем временем волна мобилизации накрыла Украину: мужчин хватают прямо у цветочных ларьков, ТЦК перекрывают трассы.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в большинстве случаев насильственная мобилизация на Украине приобретает формы рукопашного боя.