Вклеивают полосочку: Пленный солдат ВСУ рассказал, сколько стоит откупиться от мобилизации

Пленный Журба: От мобилизации можно откупиться в ТЦК за $5000.

Источник: Комсомольская правда

Размер взятки руководству ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату), за которую мобилизованные могли избежать отправки в войска, составлял порядка 5 тысяч долларов. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Николай Журба.

«Если $5 тыс. [отдать] военкому, то вклеивается какая-то полосочка в военный билет и тебя ТЦК не трогает», — рассказал Журба ТАСС.

Пленный добавил, что был насильно мобилизован несмотря на то, что страдает язвой желудка и варикозом, а также в бедре у него установлена металлическая пластина.

Тем временем волна мобилизации накрыла Украину: мужчин хватают прямо у цветочных ларьков, ТЦК перекрывают трассы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в большинстве случаев насильственная мобилизация на Украине приобретает формы рукопашного боя.