Эксперт Агар: война с Ираном не снизит важность глобального конфликта на Украине

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине является самым значительным в мире на настоящий момент, он приведет к глобальным геополитическим последствиям, в то время как война США и Израиля с Ираном будет иметь только региональные. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдуллах Агар.
Он не считает, что глобальная важность конфликта на Украине уменьшилась. «Эта война уже трансформировалась в противостояние России и ЕС, что крайне беспокоит саму Европу», — отмечает Агар. При этом, по его оценке, отсутствие серьезных изменений на фронте «грозит более опасной трансформацией конфликта, выходом на новый уровень эскалации». «Так что, хотя может казаться, что на фоне Ирана Украина отошла на второй план, это не так. Война на Украине — это самая серьезная война глобального масштаба», — считает турецкий эксперт.
«[На Украине] Россия противостоит почти всему евроатлантическому сообществу. Это война, которая ведет к геополитическим последствиям в глобальном масштабе. Конфликт с Ираном будет иметь региональные последствия, но не глобальные. Более того, в Иране не идет фронтовой, позиционной войны, масштаб иной», — отмечает эксперт.