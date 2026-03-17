Совершен массовый взлом камер видеонаблюдения по всей Украине: получен доступ к более 6 тыс. устройств

Массовый взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения на территории всех украинских регионов смог совершить пророссийский хакер PalachPro. Об этом сам рассказал хакер.
«Мной были скомпрометированы камеры наружного и скрытого видеонаблюдения в реальном времени», — приводит РИА Новости его слова.
Как уточнил PalachPro, было взломано более шести тысяч камер административного, военного и городского пользования. Он отметил, что этого удалось достичь «в результате многомесячной подготовки и реализации спецоперации». По его словам, полученные данные могут помочь в отслеживании украинского вооружения и военных.
Ранее пророссийские хакеры KillNet и Beregini сообщили о взломе украинских страховых фирм, через который они получили доступ к информации стратегических предприятий Украины. Информацию предложили использовать для дальнейшего заведения уголовных дел на тех, кто состоял в агентурной сети ГУР и СБУ.