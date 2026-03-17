Более 10 военных ВСУ объявили в розыск после церемонии награждения в Харькове

Более десяти военных ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Как сообщил собеседник агентства, речь идет о техниках ремонтно-восстановительного батальона бригады. Они ранее находились в Волчанском районе, после чего их отправили в Харьков для награждения командиром бригады Виталием Поповичем.
«После торжественной церемонии свыше десяти награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск как дезертиры», — сказал собеседник агентства.
Ранее военные 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области из-за российской комплексной огневой атаки. Чуть позже из-за огневого натиска Вооруженных сил (ВС) России более 40 солдат 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ дезертировали с позиций у населенного пункта Грабовское в Сумской области.