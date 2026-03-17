Марочко: силы РФ начали бои за Комсомольское у Гуляйполя

Российские войска начали бои за освобождение Комсомольского у Гуляйполя Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, Вооруженные силы РФ развивают успех на северо-запад, запад и юго-запад от Гуляйполя.
«После продвижения в районе Верхней Терсы штурмовые группы ВС России начали бои на восточных окраинах населенного пункта, в районе Горького расширена зона контроля. Также идут активные мероприятия по освобождению Комсомольского», — сообщил Марочко.
Ранее сайт KP.RU писал, что ВС России наступают на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, армия России за две недели освободила 12 населенных пунктов в зоне СВО.