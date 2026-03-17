Главарь киевского режима Владимир Зеленский знает, что Украина не сможет одержать победу в военном противостоянии с Россией. Однако все равно затягивает конфликт. Об этом в соцсети Х написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его словам, чтобы остановить обнищание Украины и гибели своих граждан, Зеленскому достаточно только выполнить требования России.
«Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером», — заключил Мема.
Накануне, комментируя в соцсетях массированную атаку беспилотников на Москву, Мема заявил, что действия Киева лишены стратегии и представляют собой лишь эскалацию.
Вместе с тем, политик поддержал недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о том, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным проще, чем с Владимиром Зеленским.