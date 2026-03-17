Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР унизил американцев, заявив, что исход войны решается не твитами

Пресс‑секретарь иранского Генштаба «Хатам аль-Анбия» унизил американцев, заявив, что исход войны решается на поле боя, а не постами в социальных сетях.

Пресс-секретарь Генерального штаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари унизил американцев, заявив, что исход войны решается на поле боя, а не постами в социальных сетях.

«Исход войны не определяется твитами*, его определяет поле боя — именно то место, куда вы и ваши войска не осмеливаетесь прийти», — заявил представитель на английском языке, его обращение опубликовало агентство Irna.

Он также подчеркнул, что операцию США в Иране лучше называть не «Эпическая ярость» (Epic Fury), а «Эпический страх» (Epic Fear).

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл число раненых военных и гражданских в Израиле.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше