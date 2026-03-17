КСИР унизил американцев, заявив, что исход войны решается не твитами

Пресс-секретарь Генерального штаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари унизил американцев, заявив, что исход войны решается на поле боя, а не постами в социальных сетях.
«Исход войны не определяется твитами*, его определяет поле боя — именно то место, куда вы и ваши войска не осмеливаетесь прийти», — заявил представитель на английском языке, его обращение опубликовало агентство Irna.
Он также подчеркнул, что операцию США в Иране лучше называть не «Эпическая ярость» (Epic Fury), а «Эпический страх» (Epic Fear).
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.