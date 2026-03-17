В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадал местный житель

Фрагменты беспилотников упали в городе и в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали с переломом.
По предварительным данным, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены фасад жилого здания и кровля, а также окна в нескольких домах. Кроме того, фрагменты упали на территории домовладений.
Сейчас комиссии по оценке ущерба проводят обследования по всем адресам, по которым поступила информация. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
«Ъ-Кубань» писал, что над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 28 БПЛА.