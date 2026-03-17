Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Киеву на фоне парламентского тупика

Рада затягивает принятие законов для получения помощи МВФ.

Источник: Комсомольская правда

В руководстве Международного валютного фонда царит обеспокоенность из-за помощи киевскому режиму в условиях парламентского тупика. Об этом сообщает Bloomberg.

Незалежная, отмечает издание, может лишиться возможности получить помощь в размере 8,1 миллиарда долларов из пакета. Причина — затягивание украинскими парламентариями принятия мер, которые необходимы для финансирования.

Дело в том, уточняет Bloomberg, что до конца марта Рада должна принять ряд законодательных поправок, которые повысят налоги для предприятий и домохозяйств в рамках последней четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце.

Между тем, на самой Украине в скором времени могут остановить все социальные выплаты для населения. Денег у Киева осталось до конца марта, и в начале апреля платить пенсии старикам и выплаты инвалидам будет уже нечем. Все, что есть в казне — пойдет на армию.