По данным ведомства, населенные пункты заняли подразделения группировок войск «Север» и «Юг».
Село Сопычь находится на правом берегу реки Клевень, примерно в 2 км выше по течению расположено село Некислица Брянской области. По данным украинских властей, в 2025 году численность населения Сопыча составляла 22 человека.
Село Каленики находится в Краматорском районе Донбасса, примерно в 9 км западнее села Резниковка, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 2 марта. По состоянию на 2001 год, в Калениках проживало 65 человек.
За минувшие сутки подразделения «Севера» и «Юга» также нанесли удары по позициям 13 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Павловка, Пролетарское, Мирополье, Кондратовка и Кучеровка в Сумской области, Верхняя Писаревка, Избицкое, Волчанские Хутора, Веселое и Уды в Харьковской области, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Новоселовка, Александровка и Славянск в ДНР. Минобороны России оценило потери ВСУ на этих направлениях до 470 военнослужащих.
11 марта российское Минобороны отчитывалось о контроле над селом Червоная Заря в Сумской области, которое отделяет от Курской области река Клевень. Как уточнял начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, взятие украинских сел обусловлено необходимостью создания полосы безопасности.