За минувшие сутки подразделения «Севера» и «Юга» также нанесли удары по позициям 13 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Павловка, Пролетарское, Мирополье, Кондратовка и Кучеровка в Сумской области, Верхняя Писаревка, Избицкое, Волчанские Хутора, Веселое и Уды в Харьковской области, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Новоселовка, Александровка и Славянск в ДНР. Минобороны России оценило потери ВСУ на этих направлениях до 470 военнослужащих.