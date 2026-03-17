Упавший беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя

Утром 15 марта в Севастополе, в частном секторе рядом с бухтой Омега, обнаружили упавший беспилотник. Его обезвредили специалисты МЧС России и ОМОН «Беркут-С».
Работы проводили с помощью специализированных робототехнических комплексов. Электронные компоненты беспилотника уничтожили на месте, а боевую часть вывезли на полигон.
Перед началом операции жителей предупредили о необходимости временно покинуть прилегающую территорию для их безопасности. Пострадавших среди населения и повреждений инфраструктуры нет.