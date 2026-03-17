ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки
Подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Сопич в Сумской области, бойцы «Южной» группировки освободили село Каленики в ДНР.
«Север» наступает в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали три украинские бригады в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Бойцы «Запада» нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Василевка, Новоосиново, Грушевка, Ковалевка Харьковской области, Красный Лиман и Брусовка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: более 170 боевиков, боевая бронированная машина, два бронетранспортера М113, 25 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Новоселовка, Александровка и Славянск в ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 200 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, бронетранспортера М113, 10 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и шести складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгорное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской области и пяти населенных пунктов Запорожской области.
«Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 65 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию РЭБ и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб;
- 421 БПЛА самолетного типа.