Над Краснодарским краем сбили 16 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 09:00 до 13:00 мск. Всего над регионами России в это время сбили 30 украинских беспилотников. Среди них 16 — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над Республикой Крым и один — над Республикой Адыгея.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше