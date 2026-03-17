Росгвардейцы уничтожили место пуска дронов «Баба-яга» ВСУ под Харьковом. Видео

Пресс-служба Росгвардии опубликовала кадры уничтожения площадки запуска беспилотников ВСУ. Расчеты FPV-дронов поразили замаскированный узел управления полетами противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Подразделения Росгвардии в ходе разведывательных мероприятий на харьковском направлении ликвидировали замаскированную площадку для запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Видео боевой работы публикует пресс-служба ведомства.

Позиция противника была выявлена в лесном массиве в ходе проведения воздушной разведки. После того как операторы подтвердили координаты объекта, командование приняло решение об огневом поражении цели расчетами ударных FPV-дронов.

В результате атаки уничтожен беспилотник тяжелого типа «Баба-яга», а также находившийся на позиции боекомплект противника.