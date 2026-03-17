Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы воздушных ударов с Украины

Ни один из регионов России «не может чувствовать себя в безопасности» из-за динамики развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на выездном заседании органа в Екатеринбурге. По его словам, еще недавно Урал «был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы».