Днем 17 марта над Азовским морем сбили шесть БПЛА

С 9:00 до 13:00 17 марта над Азовским морем сбили шесть беспилотников. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией РФ перехватили и уничтожили 30 БПЛА: 16 — над Краснодарским краем, пять — над Ленинградской областью, два — над Республикой Крым и один — над Республикой Адыгея.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью силы ПВО в Ростовской области перехватили и уничтожили шесть беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше