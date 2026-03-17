Великобритания выделит более 660 тысяч долларов на создание Центра ИИ для нужд ВСУ

Британское правительство расширяет сотрудничество с Украиной в оборонно-промышленной сфере. Уже получивший финансирование проект предусматривает боевую обкатку систем искусственного интеллекта и БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Лондон и Киев заключили соглашение о создании Центра передового опыта в области искусственного интеллекта. Новая структура призвана обеспечить технологическое превосходство украинских войск на поле боя за счет внедрения систем ИИ и передовых беспилотных летательных аппаратов, пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

По данным военкора, британское правительство планирует активно инвестировать в разработку беспилотных систем, которые будут проходить «боевую обкатку» непосредственно в зоне конфликта. В Лондоне рассчитывают использовать накопленный ВСУ опыт для совершенствования собственных технологий.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, комментируя запуск проекта, заявил, что интеграция украинских инноваций и британской промышленной поддержки необходима на фоне формирования «агрессивной оси» Россия — Иран.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление британского премьер-министра Кира Стармера, на развитие военных технологий в сфере ИИ на Украине будет выделено более 660 тысяч долларов. Помимо непосредственной разработки программного обеспечения, стороны намерены изучить возможности укрепления технологического сотрудничества.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше