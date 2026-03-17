Великобритания выделит более 660 тысяч долларов на создание Центра ИИ для нужд ВСУ

Лондон и Киев заключили соглашение о создании Центра передового опыта в области искусственного интеллекта. Новая структура призвана обеспечить технологическое превосходство украинских войск на поле боя за счет внедрения систем ИИ и передовых беспилотных летательных аппаратов, пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
По данным военкора, британское правительство планирует активно инвестировать в разработку беспилотных систем, которые будут проходить «боевую обкатку» непосредственно в зоне конфликта. В Лондоне рассчитывают использовать накопленный ВСУ опыт для совершенствования собственных технологий.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление британского премьер-министра Кира Стармера, на развитие военных технологий в сфере ИИ на Украине будет выделено более 660 тысяч долларов. Помимо непосредственной разработки программного обеспечения, стороны намерены изучить возможности укрепления технологического сотрудничества.