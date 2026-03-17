Ка-27М Северного флота отработали атаку субмарины в Баренцевом море. Видео

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27М Северного флота провели учения по поиску, обнаружению и условному уничтожению подводной лодки условного противника. Тренировка прошла в акватории Баренцева моря, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ходе летно-тактического учения вертолетчики смешанного авиационного корпуса сбросили радиогидроакустические буи, каждый из которых способен сканировать толщу воды в радиусе нескольких километров. Также использовалась опускаемая гидроакустическая станция, позволяющая эффективно обнаруживать цели на различных глубинах.
После подтверждения координат и классификации цели как субмарины условного противника экипажи вертолетов Ка-27М выполнили условное торпедирование. В роли «противника» выступила одна из атомных подводных лодок флота.