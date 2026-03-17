Ка-27М Северного флота отработали атаку субмарины в Баренцевом море. Видео

В ходе летно-тактического учения вертолетчики смешанного авиационного корпуса сбросили радиогидроакустические буи, каждый из которых способен сканировать толщу воды в радиусе нескольких километров. Также использовалась опускаемая гидроакустическая станция, позволяющая эффективно обнаруживать цели на различных глубинах.