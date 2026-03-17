Глава киевского режима Владимир Зеленский опоздал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным издания, переговоры с украинцем в резиденции британского премьера должный были начаться в 14.30 по местному времени (17.30 мск), однако киевский главарь прибыл с опозданием на 15 минут.
В публикации уточнили, что опоздавшего Зеленского вышел встретить Стармер. Они обменялись несколькими фразами, после чего вошли внутрь.
Как писал сайт KP.RU, 17 марта украинский политик прибыл в Лондон, где у него были намечены встречи с королем Британии Карлом III, премьером Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. Кроме того, он должен еще выступить перед членами британского парламента.