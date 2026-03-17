Ранее во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент США заявил, что конфликт на Украине развивается в пользу России. Несмотря на попытки немецкого лидера представить карты и графики, доказывающие необходимость усиления давления на Москву, американский лидер выразил уверенность в укреплении позиций РФ и ослаблении Украины.