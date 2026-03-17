Трамп: Байден потратил сотни миллиардов долларов на Украину, хотя не был обязан

Американский лидер обвинил предшественника в чрезмерных тратах на поддержку Киева.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена из-за масштабной помощи Украине. По словам действующего главы государства, Вашингтон не был обязан оказывать такую значительную поддержку Киеву.

«Нам необязательно было участвовать в этом ради Украины. Знаете, это Байден решил потратить сотни миллиардов долларов на Украину», — заявил Трамп журналистам. По оценкам нынешнего президента США, администрация Байдена выделила Киеву помощь в размере от 350 до 400 миллиардов долларов.

Выделенные Украине средства пошли как на поставки военного оборудования, так и на финансовую поддержку киевского режима. Трамп подчеркнул, что такие расходы не являлись обязательным обязательством со стороны США.

Ранее во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент США заявил, что конфликт на Украине развивается в пользу России. Несмотря на попытки немецкого лидера представить карты и графики, доказывающие необходимость усиления давления на Москву, американский лидер выразил уверенность в укреплении позиций РФ и ослаблении Украины.

