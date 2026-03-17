Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США пока не будут завершать войну с Ираном

Вашингтон закончит военную операцию «в самом ближайшем будущем», заявил американский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пока не будут заканчивать войну с Ираном.

«Мы пока не готовы уйти. Мы уйдем в ближайшем будущем — в значительной степени в самом ближайшем будущем», — сказал он на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

По словам Трампа, если бы США свернули свою операцию в Иране «прямо сейчас», Тегерану потребовалось бы 10 лет на восстановление.

Отметим, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что США загнали себя в тупик в Иране, теперь у них есть лишь пара вариантов выйти из войны, в том числе наземная операция, что будет равносильно самоубийству.

Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что конфликт США с Ираном не причинил серьезного ущерба американской экономике, пишет «360».

