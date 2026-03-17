Трамп: США пока не будут завершать войну с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пока не будут заканчивать войну с Ираном.
«Мы пока не готовы уйти. Мы уйдем в ближайшем будущем — в значительной степени в самом ближайшем будущем», — сказал он на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
По словам Трампа, если бы США свернули свою операцию в Иране «прямо сейчас», Тегерану потребовалось бы 10 лет на восстановление.
Отметим, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что США загнали себя в тупик в Иране, теперь у них есть лишь пара вариантов выйти из войны, в том числе наземная операция, что будет равносильно самоубийству.
Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что конфликт США с Ираном не причинил серьезного ущерба американской экономике, пишет «360».