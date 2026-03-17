Без помощи США Украина могла бы потерпеть поражение в вооруженном конфликте за один день. Такое заявление сделал американский президент Дональда Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», — отметил американский лидер.
По словам Трампа, без поддержки США Украина потерпела бы мгновенное поражение, поскольку американцы поставляли Киеву самые лучшие в мире вооружения.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп призвал провести расследование о расходовании средств, переданных США Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас американская администрация уже не тратит деньги на Киев, как это при руководстве экс-президент США Джо Байдена.