Трамп: Украина потерпела бы поражение за один день без поддержки США

Трамп заявил, что США поставляли Украине лучшее оружие, без которого страна проиграла бы в конфликте с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Без помощи США Украина могла бы потерпеть поражение в вооруженном конфликте за один день. Такое заявление сделал американский президент Дональда Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, без поддержки США Украина потерпела бы мгновенное поражение, поскольку американцы поставляли Киеву самые лучшие в мире вооружения.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп призвал провести расследование о расходовании средств, переданных США Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас американская администрация уже не тратит деньги на Киев, как это при руководстве экс-президент США Джо Байдена.

