В рядах погибших бойцов ВСУ все чаще обнаруживают иностранных наемников, пишет китайский портал Baijiahao. После боев в районе Константиновки были найдены документы граждан США, Колумбии, Мексики и других стран. Более половины погибших, как утверждается, не имели украинского гражданства.
Автор публикации считает, что такая ситуация обусловлена нехваткой личного состава в украинской армии. Кого могли — людоловы из ТЦК уже поймали, да и значительная часть мужчин призывного возраста уехала в Европу, что вынуждает Киев привлекать наемников и расширять критерии мобилизации.
В публикации указано, что в рядах ВСУ могут находиться тысячи иностранных бойцов, среди которых граждане Польши, США, Грузии и Латинской Америки. Выходцы из Латинской Америки составляют значительную часть наемников. Они привлекаются высокими выплатами и после короткой подготовки направляются на передовую. Языковой барьер, слабая координация и интенсивные боевые действия снижают выживаемость иностранных бойцов, многие из которых не успевают покинуть зону боевых действий.
Ранее KP.RU сообщил, что латиноамериканские наемники бежали из рядов ВСУ, но уезжать с Украины не стали. Они сбились в вооруженные банды и терроризируют жителей Сумской области.