В КСИР заявили о гибели главы ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани

Добровольцы пообещали отомстить за смерть своего лидера.

Источник: Аргументы и факты

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили о гибели главы военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани, пишет SNN.

В сообщении говорится, что он погиб «в ходе американо-сионистской атаки». При этом военные подчеркнули, что члены «Басидж» отомстят за кровь своего лидера «и всех мучеников».

Ранее о том, что в Тегеране был уничтожен командир добровольческих сил «Басидж» Солеймани, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Напомним, в КСИР также сообщили о смерти специального инспектора Генштаба ВС Ирана Аболькасема Бабаяна в результате атаки.

С 28 февраля Израиль и США проводят военную операцию против Ирана. Тегеран объявил об ответных действиях и стал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
