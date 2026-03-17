В КСИР заявили о гибели главы ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили о гибели главы военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани, пишет SNN.
В сообщении говорится, что он погиб «в ходе американо-сионистской атаки». При этом военные подчеркнули, что члены «Басидж» отомстят за кровь своего лидера «и всех мучеников».
Ранее о том, что в Тегеране был уничтожен командир добровольческих сил «Басидж» Солеймани, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Напомним, в КСИР также сообщили о смерти специального инспектора Генштаба ВС Ирана Аболькасема Бабаяна в результате атаки.
С 28 февраля Израиль и США проводят военную операцию против Ирана. Тегеран объявил об ответных действиях и стал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке и израильской территории.