Два дома в Лазаревском районе Сочи получили повреждения от обломков БПЛА

В Лазаревском районе Сочи нашли обломки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Обломки беспилотного летательного аппарата были найдены в двух местах Лазаревского района Сочи. Как сообщает оперштаб региона, этому предшествовала попытка атаки БПЛА.

Уточняется, что частичные повреждения были зафиксированы на крыше четырехэтажного дома. По второму адресу обломки вражеского дрона задели навес и кровлю частного дома.

«Обломки БПЛА обнаружили по двум адресам в Лазаревском районе Сочи. В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом задело навес и кровлю частного домовладения», — сообщили в краевом оперштабе.

Подчеркивается, что никто не пострадал. Возгорания также не произошло. На местах работают специалисты.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотников над регионами России за семь часов. Об этом завили в Минобороны РФ 17 марта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше