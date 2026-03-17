Два дома в Лазаревском районе Сочи получили повреждения от обломков БПЛА

Обломки беспилотного летательного аппарата были найдены в двух местах Лазаревского района Сочи. Как сообщает оперштаб региона, этому предшествовала попытка атаки БПЛА.
Уточняется, что частичные повреждения были зафиксированы на крыше четырехэтажного дома. По второму адресу обломки вражеского дрона задели навес и кровлю частного дома.
Подчеркивается, что никто не пострадал. Возгорания также не произошло. На местах работают специалисты.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотников над регионами России за семь часов. Об этом завили в Минобороны РФ 17 марта.